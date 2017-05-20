Alişer Usmanov Arsenal'i satın almak istiyor

İngiliz basınında yer alan habere göre, Londra ekibinin hisselerinin yüzde 30'unu elinde tutan 63 yaşındaki Usmanov, hisselerin çoğunluğuna sahip olmak için ABD'li iş adamı Stan Kroenke'ye 1 milyar sterlinlik teklifte bulundu.

2007 yılından bu yana kulüpteki ağırlığını artıran ve hisselerin yüzde 67'sini kontrolünde bulunduran Kroenke'nin, takıma daha fazla yatırım sözü veren Usmonav'un teklifine sıcak bakmadığı kaydedildi.

Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2000 yılından bu yana aralıksız mücadele eden ve 21 yıldır ilk kez Kupa 1'e gidememe tehlikesiyle karşı karşıya kalan Arsenal'da, görevine devam edip etmeyeceği tartışma konusu olan teknik direktör Arsene Wenger'in geleceğinin ise bu ay sonunda belli olması bekleniyor.

Başkent temsilcisini 1996 yılından bu yana çalıştıran Fransız teknik adamla ilgili son kararın 27 Mayıs'ta Chelsea ile Wembley Stadı'nda oynanacak Federasyon Kupası finalinin ardından verileceği basına yansıdı.