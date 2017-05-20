St. Pauli Başakşehir'den Enver Cenk Şahin'i satın aldı

Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli, sezon başında Medipol Başakşehir'den kiraladığı milli futbolcu Enver Cenk Şahin'i takımda tutma kararı aldı.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, Alman ekibinin, genç futbolcunun bonservisini alma opsiyonunu kullandığı bildirildi.

Açıklamada, "Enver Cenk Şahin'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde bizi gururla temsil edeceğine inanıyoruz." denildi.