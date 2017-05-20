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U21 Süper Lig'inde şampiyon Fenerbahçe!

Fenerbahçe U21 Futbol Takımı, U21 süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:16:29 Güncelleme: 17:19:24

U21 Süper Ligi 32. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Fenerbahçe, puanını 78'e yükselterek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İHA'da yer alan habere göre Şenol Çorlu'nun öğrencileri ligin 32. haftasında İlhan Cavcav Tesisleri'nde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Başkent temsilcisini 85. dakikada Yiğithan Güveli'nin kaydettiği golle 1-0 yenen Fenerbahçe, en yakın takipçisi Beşiktaş ile puan farkını 8 olarak korudu ve zafere uzandı.

Sarı-lacivertliler, Süper Kupa maçında ise TFF U21 Ligi'ni şampiyon tamamlayan ekiple karşılaşacak.

Fenerbahçe, ligde haftaya İstanbul'da Trabzonspor, son hafta maçında ise deplasmanda Adanaspor ile oynayacak.

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