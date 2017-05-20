TFF 1. Lig'de bugün oynanacak olan maçların ardından Play-Off'ta boy gösterecek olan takımlar belli olacak. Peki TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman oynanacak?

TFF 1. LİG PLAY-OFF MAÇLAR NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Play-Off ilk maçları 25 Mayıs 2017 Perşembe gününde oynanacak. TFF 1. Lig'de 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak dört takım yarı finalde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Play-Off ikinci maçları ise 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü oynanacak.

Aynı zamanda Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off final müsabakası 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final karşılaşmasının nerede oynanacağı ve başlama saati ise henüz belirlenmedi.

Play-Off'a kalmak için takımların mücadele edeceği maçlar bu akşam saat 18:30'da başlayacak. İşte bu akşam oynanacak maçlar;

Eskişehirspor (Play-Off'a kaldı, ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi.)

Giresunspor (Play-Off'a kaldı.)

Denizlispor - Göztepe (Göztepe, Denizlispor'u mağlup ettiği takdirde Play-Off'a kalacak, rakiplerinin alacağı skora göre puan kaybı durumunda da iddiasını sürdürecek.)

Boluspor - Manisaspor (Boluspor, Play-Off'a kalmak için Manisaspor'u yenmesi gerekiyor, rakiplerinin alacağı skora göre puan kaybı durumunda da iddiasını sürdürecek.)

Altınordu - Eskişehirspor (Altınordu, Play-Off'a kalmak için mutlaka Eskişehirspor'u yenmesi gerekiyor, ancak sadece kazanması yeterli değil; rakiplerinin alacağı skora göre Play-Off iddiasını sürdürecek.)