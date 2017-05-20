Samsunspor ligde kaldı, Bandırmaspor küme düştü

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor, sahasında Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla Samsunspor, üçlü averajla sezonu 36 puanla 15. sırada tamamladı ve ligde kaldı. Sezonu 35 puanla 17. sırada bitiren Bandırmaspor ise TFF 1. Lig'e veda etti.

Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Samsunspor: Muyters, Erkam Reşmen, NDiaye, Abdülkerim Bardakcı, Mustafa Sevgi (Dk. 90+2 Canberk Aydın), Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Gökay Iravul (Dk. 77 Fatih Kılıçkaya), Murat Gürbüzerol (Dk. 90+3 Halil İbrahim Pekşen), Kone, Göksu Türkdoğan

Bandırmaspor: Okan Kocuk, Deniz Kılınç (Dk. 63 Üstün Bilgi), Doğan Karakuş, Özgür Çelik, Souza, Gökhan Karadeniz, Da Silva, Feridun Kıroğlu (Dk. 58 Sertaç Çam), Gökhan Yılmaz, Ömer Kandemir, Atabey Çiçek

Sarı kartlar: Dk. 76 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 86 Kone, Dk. 90+3 Muyters (Samsunspor), Dk. 76 Da Silva, Dk. 90+1 Sertaç Çam, Dk. 90+4 Souza (Bandırmaspor)

SAMSUNSPOR'DA BÜYÜK SEVİNÇ!

TFF 1. Lig'in son haftasında sahasında Bandırmaspor'la golsüz berabere kalıp ligde kalan Samsunspor'da maç sonunda taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar, kale direği, korner bayrağı ve koltukları sökerek götürdüler.

Ligde 26 puanlı Mersin İdmanyurdu ve 35 puanlı Bandırmaspor küme düştü. 36'şer puanlı Adana Demirspor, Samsunspor ve Şanlıurfaspor arasından ise 3'lü averajda en kötü olan takım Şanlıurfaspor küme düştü.

Ligin 34. haftasında Bandırmaspor'u ağırlayan Samsunspor, golsüz sona eren maçta ligde kaldı. Bandırmaspor ise küme düştü. Maç sonrasından Bandırmasporlu taraftarlar ve futbolcular büyük üzüntü yaşarken, Samsunsporlu taraftarlar ile futbolcular ise büyük sevinç yaşadı.

15 binden fazla kırmızı-beyazlı taraftarlar, son düdüğün çalmasının ardından sahanın içine akın etti. Sahayı dolduran taraftarlar meşalelerle ve bayraklarla büyük sevinç yaşadı. Bazı taraftarlar koltukları sökerek eve götürürken, bazı taraftarlar da kale direklerini sökerek hatıra olması için alıp götürdü.