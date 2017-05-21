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Ersun Yanal'dan Başakşehir uyarısı: "Top bizde kalsın"

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçı öncesi oyuncularına böyle seslendi: “Bu maçta son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayın. Topun bizde kalmasını sağlayın. Bize yakışan, 90 dakika sonunda üç puanı hanemize yazdırmak olacaktır.”

21 Mayıs 2017 Pazar, 09:08:09 Güncelleme: 09:12:56

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, son haftalardaki puan kayıplarına son verme konusunda oyuncularıyla sürekli toplantılar yapıyor.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Başakşehir ile bugün oynanacak olan maç öncesi talebelerinin motivasyonunu artırmaya çalışan Ersun Yanal, “Rakibimiz kupada finale yükselmiş ve Beşiktaş ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veriyor. Güzel bir hava yakalamışlar. Bu doğrultuda herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeli. Başakşehir, Trabzon’dan eli boş ayrılmalı. Bunu başaracak güce sahibiz” dedi.



‘DÜŞÜŞE SON VERMELİYİZ’
Tecrübeli çalıştırıcı, “Sahamızda son üç maçtır kaybettiğimiz puanlar ortada. Başakşehir’i yenerek bu tabloyu değiştirmeliyiz. Son haftalardaki düşüşe son vermeliyiz. Bize yakışan sonuçlar almadığımız ortada. Bu maçta son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayın. Topun bizde kalmasını sağlayın. Bize yakışan, 90 dakika sonunda üç puanı hanemize yazdırmak olacaktır” diye konuştu.

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