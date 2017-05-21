Beşiktaş'ın kiralık aşkı: Aboubakar

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, yıldızını parlatmaya devam ediyor... Sezon başında Porto’dan kiralanan Kamerunlu oyuncu, ligin ilk yarısında her ne kadar beklentileri karşılamasa da ikinci yarıdaki performansıyla büyülüyor, yönetime adeta “Bonservisimi alın” mesajı veriyor...



Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Özellikle Kamerun Milli Takımı’nın, Afrika şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynayan Aboubakar, ailesinin de İstanbul’da yaşamaya başlamasının ardından gollerini de sıralamaya başladı... Avrupa’da attığı gollerine ligde devam eden başarılı forvet, asistleriyle de ön plana çıktı...



TOPLAMDA 18. GOLÜNÜ ATTI

Kasımpaşa maçına çok iyi başlayan ve henüz 2. dakikada Oğuzhan ile yaptığı paslaşmaların ardından şık bir gole imza atan Aboubakar, bu sezon ligdeki 11., toplamdaki ise 18. golüne ulaştı...



Kamerunlu santrafor, Talisca’ya attırdığı golle de şapka çıkarttırdı. Topun altına girip çok güzel bir pas veren Aboubakar, geçen haftaki Bursa maçında olduğu gibi 90 dakikayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayarak geceye yine damgasını vurdu.



Kamerunlu oyuncu, son 6 maçta attığı 5 gol ve yaptığı 3 asist ile 8 gole direkt katkı sağladı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER