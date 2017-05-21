Hedefsiz kalan Fenerbahçe mutsuz...

Medipol Başakşehir'e Ziraat Türkiye Kupası’nda penaltılarda kaybederek sezonu hiçbir hedefine ulaşamadan tamamlayan Fenerbahçe’de futbolcular Samandıra’da adeta ruh gibi dolaşmaya başladı.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Bütün konsantrasyonunu kaybeden takım önceki gün, pazartesi maç yapacak olmalarına rağmen sadece salonda çalışmalar yaptı. Hedefsiz kalınmasının getirdiği boşluğa düşen futbolcular oldukça mutsuzlar.





AVRUPA İHTİMALLERİ

Fakat bir yandan da Fenerbahçe’nin ligi kaçıncı sırada bitireceği de gelecek yıl açısından çok büyük önem taşıyor. Sarı-Lacivertliler’in ligi 3. veya 4. bitirmesi arasında çok büyük farklar var.

Fenerbahçe, kupayı Başakşehir alır ve ligi 3. sırada bitirirse UEFA Avrupa Ligi’nde ön eleme oynamadan gruplara katılacak. Başakşehir kupayı kazanamaz, Fenerbahçe ligi 3. sırada bitirirse Kanarya 2 ön eleme turu oynayacak. Fenerbahçe ligi 4. sırada bitirir ise ihtimaller çok daha kötü.

Bu durumda Başakşehir kupayı kazanırsa Fenerbahçe yine 2 ön eleme oynayacak. Fakat hem kupayı Konya kazanır, hem de Fenerbahçe 4. olursa Sarı Lacivertliler tam 3 ön eleme oynayacak. İşte bu yüzden Fenerbahçe’nin kalan maçları büyük önem taşıyor.