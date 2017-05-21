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FUTBOL

Aslan'a dev stoper!..

21 Mayıs 2017 Pazar, 09:55:48

  • 1 Aslan'a dev stoper!..
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    Bu sezon yediği 37 golün 16’sını rakiplerin kafa vuruşlarıyla ağlarında gören Sarı-Kırmızılılar, uzun boylu stoper avına çıktı. 

  • 2 Aslan'a dev stoper!..
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    Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre; Sözleşmesi biten Chedjou’nun yerine yabancı bir savunma oyuncusu arayan Galatasaray’a menajerler aracılığıyla yeni bir transfer önerisi geldi.

  • 3 Aslan'a dev stoper!..
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    Valencia’dan transfer etmek istedikleri golcü oyuncu Negredo’nun yanı sıra aynı takımın Tunuslu stoperi Abdennour’la da ilgilenen Galatasaray’a, aynı takımda forma giyen Aderlan Santos teklif edildi. 

  • 4 Aslan'a dev stoper!..
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    Bu sezon sadece 11 maçta şans bulabilen 1.92 boyundaki dev stoperin transferi için temaslara başlandı.

  • 5 Aslan'a dev stoper!..
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    DENAYER DE GELECEK
    Önceki sezon Braga’dan 7.5 milyon Euro’ya İspanyol kulübüne transfer olan 28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu, hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çekiyor. 

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