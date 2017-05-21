Bu sezon yediği 37 golün 16’sını rakiplerin kafa vuruşlarıyla ağlarında gören Sarı-Kırmızılılar, uzun boylu stoper avına çıktı.
Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre; Sözleşmesi biten Chedjou’nun yerine yabancı bir savunma oyuncusu arayan Galatasaray’a menajerler aracılığıyla yeni bir transfer önerisi geldi.
Valencia’dan transfer etmek istedikleri golcü oyuncu Negredo’nun yanı sıra aynı takımın Tunuslu stoperi Abdennour’la da ilgilenen Galatasaray’a, aynı takımda forma giyen Aderlan Santos teklif edildi.
Bu sezon sadece 11 maçta şans bulabilen 1.92 boyundaki dev stoperin transferi için temaslara başlandı.
DENAYER DE GELECEK
Önceki sezon Braga’dan 7.5 milyon Euro’ya İspanyol kulübüne transfer olan 28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu, hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkat çekiyor.