Meriç Müldür: Sanal imza: 700, ıslak imza: 0

Galatasaray’da bir kampanyadır sürüp gidiyor. Dursun Özbek’i seçime zorluyorlar. Fitilin ateşini yakanlar Ali Güvenç Kiraz ile Yasin Çakmaklı. Ünal Aysal’a yakın isimler. Adı hep gündemde de sorarsanız Aysal aday bile değil! Sonrasında gruba Sedat Doğan da ekleniyor. Doğan aynı zamanda ‘Her Şey Galatasaray İçin Platformu’nun içinde.

Zaten gidişatı iyi görmeyen, eleştiren ama tamamen iyi niyetleriyle yol göstermeye çalışan bir grup da var camiada. İlker Canalp bunlardan biri... Onun önerisiyle bir çağrı metni hazırlanıyor. Yönetime öneri ve uyarı niteliğinde bir metin yayınlanıyor. İsteyen üye siteyi ziyaret ederek bu metni desteklediğini, onayladığını ifade eden mail atabiliyor.

Ancak öyle bir algı oluşturuluyor ki, bu iyi niyetli çağrı metni sanırsınız Özbek’in istifası için imza kampanyası. Sosyal medya üzerinden bu algı yaratılıyor çünkü. 700 kişinin destek verdiği, sayının bin 600’ü bulması halinde seçimin kaçınılmaz olduğu günlerce bas bas bağırılıyor...

Öncelikle...

Bu yönetimin görev süresi zaten bir yıl sonra doluyor. Bu acele niye? Yangından mal mı kaçırıyorsunuz?

Sonra...

Özbek, bugün seçim kararı alsa kongrenin yapılması temmuz, ağustos ayını bulur. Bu tarihe kadar transferleri gerçekleştirmesi gereken, gelecek sezonun kadrosunu oluşturacak olan yine bu yönetim.

Ve de..

Galatasaray tüzüğüne göre; kongre kararı için o bin 600 üyenin SİTE ÜZERİNDEN DEĞİL NOTER TASDİKLİ ıslak imzası şart. Benim öğrendiğim kadarıyla bu yönde kulübe gelen noter tasdikli tek bir dilekçe yok. Destek verdiği söylenen o 700 kişinin bir teki dahi notere gitmemiş. Hepsi site üzerinden görüş belirtmiş, onay vermiş. İş sadece resmiyete kalsa noterden tasdik alacaklar elbette çıkacaktır da acaba 700 kişinin kaçı?

Bir de şu var...

Bu imzaları atanlar elleri değmişken keşke Galatasaray’ın taraftara açılması için de bir kampanya başlatsalar, kulübü kafatası avcısı lisecilerden kurtarsalar.

Sonuçta...

Her ne kadar imzalar resmiyete dökülmese de Dursun Özbek’in de kendisine yönelik bu ciddi reaksiyonu göz ardı etmemesi, eleştirileri dikkate alması gerekir. Bu sanal operasyondan zaten bir sonuç çıkmaz. Olan yine Galatasaray’a oluyor. Yönetim sürekli yıpratılıyor, üzerinde baskı oluşturuluyor, yaptıkları doğru işler bile görmezden geliniyor. Yeni sezon hazırlıkları baltalanıyor. Camianın, yönetimin kimyası bozuluyor, ayarı kaçırılıyor.