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Atletico Madrid: 3 - Athletic Bilbao: 1
FUTBOL

Atletico Madrid: 3 - Athletic Bilbao: 1

La Liga'da Atletico Madrid, Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti

21 Mayıs 2017 Pazar, 20:01:18 Güncelleme: 20:06:38

La Liga'da Atletico Madrid, Vicente Calderon'da Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Fernando Torres'in 8 ve 11. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Diego Simeone'nin öğrencileri, 71. dakikada Inaki Williams'ın golüne engel olamadı.

Atletico Madrid, 89. dakikada Angel Correa'nın golüyle skoru 3-1 yaptı, bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

Karşılaşmanın ardından 78 puana ulaşan Madrid ekibi ligi 3. bitirdi. 63 puanlı Athletic Bilbao ise 7. oldu.

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