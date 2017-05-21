Atletico Madrid: 3 - Athletic Bilbao: 1

La Liga'da Atletico Madrid, Vicente Calderon'da Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Fernando Torres'in 8 ve 11. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Diego Simeone'nin öğrencileri, 71. dakikada Inaki Williams'ın golüne engel olamadı.

Atletico Madrid, 89. dakikada Angel Correa'nın golüyle skoru 3-1 yaptı, bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

Karşılaşmanın ardından 78 puana ulaşan Madrid ekibi ligi 3. bitirdi. 63 puanlı Athletic Bilbao ise 7. oldu.