Abdullah Avcı: Bu sezonu mutlaka bir kupayla taçlandırmak istiyoruz

Başakşehir'in Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.



Golsüz sona eren karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli teknik adam, hafta içinde oynadıkları kupa maçının yorgunluğunu hissettiklerini söylerken, "Kupadan yıpranıp geldik. İlk yarı Trabzonspor'un baskısına karşılık veremedik. Bizim için zor bir oyun oldu. Devre arasında soyuna odasında topa daha fazla sahip olursak maça ortak oluruz diye konuştuk. İkinci yarıda ciddi pozisyonlarımız var, dokunamadığımız net fırsatlar var, direk dönen toplar var ama başaramadık" şeklinde konuştu.



Matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının devam ettiğine dikkat çeken Avcı, "Matematik devam ediyor. Tabii Şampiyonlar Ligi garanti, kupa finali garanti. Önümüzde güzel şeyler var. Önümüzdeki yıla da iyi hazırlanacağız. Oyuncularım alkışı hak ediyor ve bu sezonu mutlaka bir kupayla taçlandırmak istiyoruz. Üçüncü senede Şampiyonlar Ligi'ni garantiledik. Bence bunlar çok önemli girişimler" diyerek sözlerini tamamladı.

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