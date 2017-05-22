ÖNE ÇIKANLAR
Ciner Futbol Turnuvası
FUTBOL

Ciner Futbol Turnuvası'nda şampiyon Park Cam

Park Termik Çayırhan'ı 3-0 yenen Park Cam, Ciner Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:28:58 Güncelleme: 10:31:12

Havaş Turizm’in ev sahipliğinde Kasımpaşa Kemerburgaz tesislerinde düzenlenen Ciner Grubu futbol turnuvasında şampiyon; dün oynanan final maçında Park Termik Çayırhan’ı 3-0 mağlup eden Park Cam oldu. Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre, turnuvayı Havaş Turizm Genel Müdürü Zihni Hiç, Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı Gürsel Usta ve Park Teknik Genel Müdürü Orhan Kıcıman da takip etti. Şampiyon takıma kupasını Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı Gürsel Usta verdi. Hopaport&Denmar’ı 6-3 yenen Eti Soda da turnuvayı 3. olarak tamamladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (23 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (23 Mayıs 2017)