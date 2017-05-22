Ciner Futbol Turnuvası'nda şampiyon Park Cam

Havaş Turizm’in ev sahipliğinde Kasımpaşa Kemerburgaz tesislerinde düzenlenen Ciner Grubu futbol turnuvasında şampiyon; dün oynanan final maçında Park Termik Çayırhan’ı 3-0 mağlup eden Park Cam oldu. Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre, turnuvayı Havaş Turizm Genel Müdürü Zihni Hiç, Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı Gürsel Usta ve Park Teknik Genel Müdürü Orhan Kıcıman da takip etti. Şampiyon takıma kupasını Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı Gürsel Usta verdi. Hopaport&Denmar’ı 6-3 yenen Eti Soda da turnuvayı 3. olarak tamamladı.

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