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Advocaat'tan futbolculara: İşinize saygı duyun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Biliyorum hepinizin morali çok bozuk. Ancak üçüncülüğü kaybetmememiz gerekiyor. Bunun için işinize saygı duyun ve maça konsantre olun” diye konuştu

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:19:02 Güncelleme: 11:21:24

Teknik direktör Dick Advocaat, Gençlerbirliği maçı için oyuncularının motivasyonunu artırmaya çalışıyor...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, lige havlu atılmasından sonra tek hedef olan Ziraat Türkiye Kupası’nda da hayal kırıklığı yaşanmasından sonra Sarı-Lacivertli futbolcularda büyük bir çöküş yaşanmaya başladı. Samandıra’da adeta çıt çıkmazken oyuncuların ağzını da bıçak açmadı. Bu da ister istemez teknik direktör Dick Advocaat’ın keyfini fazlasıyla kaçırdı.

Bunun için Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde dün yapılan son idmandan sonra bir toplantı yapan Hollandalı çalıştırıcı, “Biliyorum hepinizin morali çok bozuk. Ama ligdeki üçüncülüğü kaybetmememiz gerekiyor. Galatasaray maçını kazandı ve şu anda bizim üstümüzde yer alıyor. Bizim de tekrar 3. sıraya çıkacak sonucu almamız gerekiyor. Onun için işinize saygı gösterip maça konsantre olmanızı istiyorum” dedi.

‘KAZANMAK ZORUNDASINIZ’
Hollandalı çalıştırıcı oyuncularından her ne olursa olsun sahada tam kapasitelerini vermelerini de isteyerek, “Önümüzdeki sezon Fenerbahçe’nin Avrupa arenasında en iyi konumda yer alabilmesi için kalan maçlarımızda kayıp yaşamamalıyız. Bu yüzden bu maçı kazanmak zorundasınız. En azından bu maçları kazanarak da taraftarları biraz olsun mutlu etmiş oluruz. bunu fazlasıyla hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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