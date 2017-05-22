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İngiltere'de yılın golü Emre Can'dan

Liverpool forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın attığı gol, futbolseverler tarafından "yılın golü" seçildi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:54:12 Güncelleme: 12:10:25

İngiliz ekibinin üç yıl önce Bayer Leverkusen'den renklerine bağladığı 23 yaşındaki futbolcunun bu sezon ligde Watford ile oynadıkları maçta attığı röveşata golü, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yaptığı "yılın golü" oylamasında ilk sırada yer aldı.

Emre Can, oylamada Arsenal'ın Fransız yıldızı Olivier Giroud ve West Ham United'ın forveti Andy Carroll'ı geride bıraktı.

Liverpoollu futbolcu, daha önce de İngiliz Sky kanalının yaptığı ve 85 bin futbolseverin katıldığı "yılın golü" oylamasında, yüzde 36'lık oranla ilk sırada yer almıştı. Bu oylamada Giroud ikinci, Manchester United'ın Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan da üçüncü olmuştu.

Bu sezon Liverpool formasıyla lig ve kupada toplam 39 maçta forma giyen Emre Can, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

 

 

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