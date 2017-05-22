Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Spor Toto Süper Lig'in son 2 haftasına girilirken en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde ilk sırada yer alan siyah-beyazlı takımın, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip olduğunu ancak şampiyonluk için son düdüğü beklediklerini söyledi.

Ürkmezgil, yaptığı açıklamada, ligin 33. haftasında Gaziantepspor ile oynayacakları maçta, rakiplerinin kazanmak için sahaya çıkacağını belirterek, "Beşiktaş çok net şekilde avantajlı ama 'şampiyon musunuz' denirse kim 'evet' diyebilir? Gaziantepspor sahaya konu mankeni olarak çıkmayacak. Şampiyonluğa giden bir takımı yenmek, gündem olmak için oynayacaklar. Ligden düşmelerine rağmen prestij için mücadele edecekler ama ters bir şey olmazsa bu maçı kazanırız. Şampiyonluk şansımız çok yüksek ama henüz şampiyon olmadık." diye konuştu.

Şampiyonluğa inançlarının hiç kaybolmadığını vurgulayan Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Şampiyonluğa inanmak ayrı bir şey gerçekler ayrı bir şey. Beşiktaşlıların yüzde 99'u 'şampiyon olduk' diyordur. Şampiyonluğa tabii ki inanıyoruz. İnanç olmasa zaten bu haftalara gelemezdik. Önemli olan son düdüğün çalması. Biz eskilerden olduğumuz için şampiyon olmadan 'şampiyon olduk' diyemiyoruz. Futbolda her şey olabilir. Yıllar önce şampiyonluğu kaçırdığımız Denizlispor maçı var. 'Beşiktaş formasını çıkarsın maçı alır' diyorduk ama olmadı. Son düdük çalmadan benim heyecanım gitmez, diğer arkadaşlarımın da aynı durumda olduğunu düşünüyorum."

"ESKİ BAŞARILARI TEKRAR ETMEK İÇİN İNANCIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Beşiktaş'ın onursal başkan Süleyman Seba döneminde yaşadığı üst üste 3 şampiyonluğu tekrar etmek istediklerini söyleyen siyah-beyazlı yönetici, "Herkes bir önceki başarılarını geçmek ister. Bizim de arzumuz böyle. O takım da çok iyiydi, bu takım da çok iyi. O zamankinden daha ileri gitmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Vodafone Arena'ya geçildiğinden beri siyah-beyazlı taraftarların takımı sahiplendiğini aktaran Ürkmezgil, "Yıllarca şampiyonluğa uzak kalmıştık. İki sezon deplasmanlarda oynadık. Kendi evimize döndüğümüzden beri taraftar takımını çok iyi sahipleniyor. Eski başarıları tekrar etmek için inancımız çok büyük." diyerek sözlerini tamamladı.