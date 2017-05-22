Akhisar Belediyespor: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Okan Buruk yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Akhisar Belediyespor, Safet Susic yönetimindeki Alanyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve formunu sürdürdü.

Ev sahibi ekip, henüz 11. dakikada Olcan Adın'ın asistinde ağları havalandıran Miguel Lopes'le 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve Akhisar Belediyespor, devrer arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Susic, 2. yarı başında iki değişiklik birden yapsa da öğrencileri skoru değiştirmeyi başaramadı. Akhisar Belediyespor, 68. dakikada Sokol Cikalleshi'yle farkı 2'ye çıkarmayı başardı. Mücadelenin son golü 84. dakikada Özer Hurmacı'dan geldi. Ev sahibi ekibin maçtaki tüm gollerinin asistini Olcan Adın yaptı.

Okan Buruk'un göreve gelmesiyle birlikte çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet koparmayı başaran Akhisar Belediyespor, son beş maçta 15 puan toplamayı başardı. Ege ekibi, bu 5 karşılaşmada rakip fileleri toplamda 20 kez havalandırırken kalesinde sadece 1 gol gördü!

32 hafta sonunda puanını 45'e yükselten ve 7. sırada bulunan Akhisar Belediyespor, ligin kalan haftalarında önce Konyaspor'a konuk olacak, sonrasında Karabükspor'u ağırlayacak.

Haftayı 40 puanda kapatan Alanyaspor ise kalan haftalarda Galatasaray'ı ağırladıktan sonra Rizespor'un konuğu olacak.