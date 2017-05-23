Malaga-Real Madrid maçına şike iddiası!

La Liga'da sezonun son haftasında Malaga'ya konuk olan Real Madrid, rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek tarihindeki 33. lig şampiyonluğunu yaşadı.

Son haftaya en yakın takipçisi Barcelona'nın 3 puan önünde giren Real Madrid'e şampiyonluk için alınacak 1 puan bile yeterli olacaktı. Eflatun-beyazlılar karşılaşmadan Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın golleriyle 2-0 galip ayrılırken maça Malaga savunmasından Mikel Villanueva'nın 'şüpheli' hareketleri damgasını vurdu.

24 yaşındaki Venezuelalı oyuncunun bir Real Madrid atağında topun üzerinden atlaması, İspanya'da şike iddialarını alevlendirdi.

Bu enteresan pozisyon sonrasında Malaga'nın Katar'lı sahibi Abdullah Al-Thani'nin açıklamaları yeniden gündeme taşındı.

"KATALUNYALILAR ŞAMPİYONLUĞUN KOKUSUNU ALAMAYACAK"

La Liga'da şampiyonluk yarışının Real Madrid ve Barcelona arasında sürdüğü haftalarda Malaga Başkanı Abdullah Al-Thani'nin yaptığı açıklamalar şok etkisi yaratmıştı.

Ligin son haftasında oynanacak Malaga-Real Madrid mücadelesi öncesi Katalan basınının, futbolculuk döneminde uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Malaga Teknik Direktörü Michel'e yönelik spekülasyonları üzerine Başkan Al-Thani sosyal medya hesabından, "Allah'ın izniyle sahaya kazanmak için çıkacağız. Katalonyalılar ise Michel üzerine söyledikleri yalanlar nedeniyle şampiyonluğun kokusunu alamayacaklar." demişti. (Fotomaç)