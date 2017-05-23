Ferit Şahenk: Aziz Yıldırım çığır açtı

Kutlamayı organize eden Ferit Şahenk, gecenin en neşeli isimlerinden biriydi. Fenerbahçe Yelken Şubesi’ne geçtiğimiz günlerde 4 yıl için sponsor olan Doğuş Grubu yakında basketbolda da Fenerbahçe ile işbirliğine gidecek. Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün özel haberi şöyle;

"Fenerbahçe yönetimi de Doğuş Grubu da büyük hedeflerle yola çıkacak. İş sadece prosedürlere kaldı. Aziz Yıldırım da, Ferit Şahenk de verdikleri sözden dönecek insanlar değil. Şimdiden ‘hayırlı olsun’ denilebilir. Ferit Şahenk ile gecede sohbet fırsatı buldum. Şahenk, gençlik yıllarında İnönü Stadı’nda maça girebilmek için saatlerce kuyrukta bekleyip, her taraftar gibi statlarda satılan köfte-ekmeğin tadına bakmadan geçmeyen bir isim. Kendisini “Bu ailenin değişik bir taraftarıyım” diyerek özetliyor. İki büyük tutkusu ise Fenerbahçe ve yelken.. Şahenk, Fenerbahçe’nin Türk basketbolu adına Avrupa’da yepyeni bir devir başlattığını belirtti, 'Aziz Yıldırım çığır açtı' dedi. Ferit Şahenk’e, 'Finali Aziz Yıldırım, Ali Koç ile yan yana izlemeniz de dikkat çekiciydi' dediğimde ise aldığım cevap 'Burada kişilerin önemi yok. Bizler hepimiz Fenerbahçeliyiz, Fenerbahçe sevdalısıyız' şeklinde oldu.

CUMHURBAŞKANI ARADI, OBRA ŞU SÖZÜ VERDİ: DAHA YENİ BAŞLIYORUZ

Bu başarının tek bir mimarı yok. Herkesin büyük payı, emeği var. En başta da başkan Aziz Yıldırım ile Zeljko Obradovic’in. Başkan bu kadro için tüm şartları zorladı. İnatla bu şampiyonluğu kovaladı. Büyük fedakarlıklarda bulundu. Hocanın en zor günlerinde arkasında durdu. Hatta Obradovic’e sözleşmesini uzatma teklifini sezon başında 34 sayı fark yedikleri Baskonia maçından sonra yaptı. Obradovic’i anlatmaya zaten gerek yok. Efsane... 16. kez çıktığı Final-Four mücadelesinde 11. finalini oynadı, 9. Avrupa şampiyonluğuna adını yazdırdı. Ve hala başarıya aç.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile soyunma odasından telefonda konuşurken tebrikleri kabul ettikten sonra “Daha yeni başlıyoruz” diyecek kadar. Ve hala hırslı... Final bitimi yine soyunma odasında Aziz Yıldırım’ı ilk gördüğü an “Merak etme ligde de şampiyon olacağız” diyecek kadar...

TAM KADRO EĞLENCE

Fenerbahçeliler tüm sezonun stresini ise final maçı akşamı düzenlenen gecede attılar. THY Euroleague Şampiyonu kadro ödül töreninin ardından İstinye Park’taki Zuma’da bir araya geldi. Geceyi organize eden isim ise Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’ti. Şahenk zaferden öylesine emindi ki Aziz Yıldırım ve yöneticilere finalden saatlerce önce 'Maçtan sonra kimse bir yere gitmiyor. Hep birlikte Avrupa şampiyonluğunu kutlayacağız' diyerek Zuma’ya davet etti. Buradaki kutlamaya Aziz Yıldırım, eşi Gonca Yıldırım, yöneticiler ve eşleri, Ferit Şahenk, eşi Diana Şahenk, Murat Ülker, Obradovic, Necdet Şentürk, Ahmet Özaktaç, Cihan Kamer, basketbol takımının tüm oyuncu, teknik ve idari kadrosu ile sanat, iş ve basın dünyasından birçok ünlü isim ile taraftarlar katıldı. Kupayla birlikte pozlar verildi, tezahüratlar yapıldı, Fenerbahçe marşları söylendi.







"EN GÜZEL CEVAP"

Sarı-Lacivertli takımın başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerle, Ali Koç’un maçları yan yana izlemesi dikkat çeken ayrıntılardan biriydi. Real Madrid maçında Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un kucaklaşması ise 'Araya nifak tohumları ekmek isteyenlere en güzel cevap' yorumlarına neden oldu. Ali Koç ile yöneticiler VIP salonunda da zaman zaman bir araya geldiler, samimi sohbetleriyle dikkat çektiler."