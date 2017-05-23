Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta dün oynanan Play-Off yarı final rövanşlarının ardından Silivri ve Erbaa, rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Silivri, ilk maçta deplasmanda 2-0 yendiği Manisa BŞB ile evinde oynadığı rövanşı 45’te Güray’ın golüyle 1-0 kazanıp finale çıktı. Erbaa ise 1-0 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında konuk ettiği Çatalca’yı, normal süresi 1-0 biten maçın 116. dakikasında Yunus’un kaydettiği golle 2-0 yenip turladı. Peki, Erbaaspor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

ERBAASPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Spor Toto 3.Lig 2.Grup'ta finalin adı belli oldu. Zorlu bir sezonun ardından finalde rakiplerini birer birer eleyen Silivri ve Erbaa bir üst lig için finalde son kozlarını oynayacak. Silivrispor ve Erbaaspor'lu birçok kişi, takımlarının final oynayacak olması nedeniyle maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda başlayacağı sorularının cevabını arıyor. Erbaaspor - Silivrispor play-off final maçı 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanal ise henüz belli olmadı. (Karşılaşma ile ilgili tüm gelişmeler açıklandıkça haberimizin içine eklenecektir.)