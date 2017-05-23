Manchester United her puan için 11,6 milyon Pound harcadı

İngiltere Premier Lig'de bu sezon da beklentilerden uzak bir performans ortaya koyan Manchester United, puan başına en fazla para harcayan takım olarak rakiplerini bu alanda geride bıraktı.



Manchester United ile büyük başarılar yakalayan "Sir" unvanlı Alex Ferguson'un ayrılmasından bu yana zirveden uzak bir görüntü çizen Manchester United, takımın başına getirdiği kariyeri kupalarla dolu Portekizli teknik adam Jose Mourinho'ya toplam değeri 522.4 milyon sterlinlik kadro emanet etti.



Sezon öncesinde dünya futbolunda rekor kırarak Fransız yıldız Paul Pogba'yı renklerine bağlayan Manchester ekibi, maaşlar için 280 milyon sterlin harcadığı 2016-17 sezonunu 69 puanla altıncı sırada bitirirken, her puan için 11,6 milyon sterlin harcadı.



Son üç sezondur ligi ilk dört dışında bitiren Manchester United, İskoç teknik adamın emekli olmasının ardından ligde dördüncü kez ezeli rakibi Manchester City'nin gerisinde kaldı.



Zirve yarışını ilk 5 takım arasında tamamlayan takımlardan Manchester City her puan için harcadığı 9 milyon sterlinle ikinci sırada yer aldı. 454.4 milyon sterlinlik kadrosu bulunan Manchester City, sezon boyunca maaşlar için 255 milyon sterlin ödeme yaptı.



19 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan Arsenal 6,7, şampiyonluk ipini göğüsleyen Chelsea 6,5, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden Liverpool 6 milyon, ligi ikinci sırada bitiren Tottenham Hotspur ise puan başına 3,8 milyon sterlin harcayarak rakiplerine göre daha ekonomik bir tablo ortaya koydu.



TOTTENHAM 54 YIL SONRA ZİRVEDE

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile son dönemde büyük çıkış yakalayan Tottenham Hotspur, 1963 yılından bu yana sezonu en iyi yerde tamamladı.



Geçen sezon son hafta aldığı mağlubiyetle yerini Arsenal'e bırakan ancak bu sezon şampiyon Chelsea'yi son haftalara kadar yakından takip eden Tottenham Hotspur, tarihinde son 54 yılın en yüksek sıralamasını yakalarken, 1995 yılından bu yana da ilk kez ezeli rakibi Arsenal'i puan cetvelinde gerisinde bıraktı.



Siyah-beyazlı ekip, 1962-63 sezonunu şampiyon Everton'ın altı puan gerisinde ikinci olarak bitirmişti.



Maçlarını 1899 yılından bu yana White Hart Lane Stadı'nda oynayan Kuzey Londra temsilcisi, yeni stadının yapım sürecinde gelecek sezon Wembley Stadı'nda puan mücadelesi verecek.



ARSENAL GELENEĞİ BOZDU

Teknik direktör Arsene Wenger'in geleceğinin tartışıldığı Arsenal, aralıksız 19 yıl boy gösterdiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek yıl mücadele edemeyecek.



1998-1999 sezonundan bu yana "Devler Ligi"nin vazgeçilmezleri arasında yer alan "Topçular", son beş haftada kalesinde sadece 2 gol yiyerek tüm maçlarını kazanmasına karşın 75 puanla 5. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkını kazandı.



21 sezondur aralıksız UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden Real Madrid'in ardından bu alanda en başarılı ikinci Avrupa takımı olan Arsenal, 2006 yılında organizasyonda final oynamıştı. Manchester United'ın 1996-97 sezonunda başlayan "Devler Ligi"ne katılma serisi ise 18 yıl sonra 2013-2014 sezonunda sona ermişti.



LİGİN KRALI KANE

Tottenham Hotspur ile formda bir sezon geçiren İngiliz futbolcu Harry Kane, 29 golle sezonu "gol kralı" olarak bitirdi.



Chelsea'nin yeniden renklerine bağlamak istediği Romelu Lukaku, 25 golle ikinci sırada, Arsenal'ın Şilili yıldızı Alexis Sanchez de 24 golle üçüncü sırada yer aldı.



23 yaşındaki Kane, Premier Lig tarihinde Alan Shearer, Ruud van Nistelrooy ve Thierry Henry'nin ardından üst üste üç sezon 20 gol barajını aşan dördüncü futbolcu oldu. İngiliz forvet, üst üste iki maçta "hat-trick" yapan altıncı, 2011 yılında bunu başaran Wayne Rooney'den sonra ise ilk oyuncu oldu.



Kane, geçen sezon da 25 golle Sergio Agüero ve Jamie Vardy'yi geride bırakarak krallık yarışını zirvede bitirmişti.



TAKIMLA EN FAZLA MOURINHO OYNADI

Sezona çok iyi başlayan ancak ilerleyen haftalarda puan kayıplarına engel olamayarak şampiyonluk yarışından erken kopan Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, 20 takımlı Premier Lig'de ilk 11'le en fazla oynayan teknik adam olarak öne çıktı.



120 kez ilk 11 değişikliğine giden 54 yaşındaki Mourinho'yu 115 değişiklikle Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola takip etti. Şampiyon Chelsea'nin teknik direktörü Antonio Conte 53, Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp ise 54 değişiklikle bu alanda daha istikrarlı bir yol izledi.



LIVERPOOL 18 MAÇTA GERİDEN GELDİ

Alman teknik adam Klopp yönetimindeki Liverpool, geriye düştüğü 18 maçta puan kazanarak bu alanda rakiplerini geride bıraktı. Chelsea 13, Manchester City 10, Arsenal 9, Manchester United da 7 maçta geriden gelerek sahadan puanla ayrıldı.



Öne geçtiği maçlarda puan kaybeden takımlar sıralamasında Slaven Bilic'in ekibi West Ham United ile Bournemouth 22'şer maçla ilk sırada yer alıyor. Liverpool 18, Arsenal 11, Manchester United 10, Chelsea ve Manchester City de 9'ar mücadelede öne geçmesine karşın puan kaybına engel olamadı.



EVERTON VE MANCHESTER CITY'DE GOLLER FARKLI İSİMLERDEN

Premier Lig'de sezonu 80 golle kapatan Manchester City ile 62 gol atan Everton'ın golleri 17'şer farklı futbolcudan geldi.



86 golle ligin en skorer takımı Tottenham Hotspur'da 13 farklı oyuncu etkili olurken, Arsenal ve Manchester United 15, Chelsea 14, Liverpool da 12 futbolcusuyla rakip fileleri havalandırdı.



ASİST KRALI DE BRUYNE

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, yaptığı 18 asistle bu alanda sezonu zirvede bitirdi.



Tottenham forması giyen Eriksen 15, Swansea Cityli Sigurdsson 13, Chelseali Fabregas 12 asistle De Bruyne'u takip etti.



Premier Lig'de en çok pas veren futbolcular sıralamasında ise ilk üç sırayı 2 bin 457 pasla Azpilicueta (Chelsea), 2 bin 298 pasla Xhaka (Arsenal), 2 bin 179 pasla Fernandinho (Manchester City) yer aldı.



COURTOIS KALESİNİ GOLE KAPADI

Chelsea kalecisi Courtois, sezon boyunca 16 maçta kalesinde gol görmedi. Belçikalı kaleciyi, 15 maç gol yemeyen Lloris (Tottenham) ve 14 maçta kalesini gole kapayan De Gea (Manchester United) izledi.



Uzun lig maratonunda en çok kurtarış yapan kaleciler sıralamasında Burnley file bekçisi Heaton, 141 kurtarışla ilk sırada yer aldı. Sunderland kalecisi Pickford 135, Swansea City kalecisi Fabianski de 117 kez takımının gol yemesine engel oldu.

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