Di Maria ve Pastore'nin evine polis baskını

Fransız polisi vergi kaçakçılığı operasyonu kapsamında, Paris Saint-Germain'nin yıldız oyuncuları Di Maria ve Pastore'nin evlerini bastı.

Fanatik'in haberine göre; Daha önce Football Leaks tarafından, Arjantinli iki yıldızın imaj haklarından doğan vergileri kaçırdığına dair belgeler yayınlanmıştı.

İki futbolcunun Panama ve Uruguay'a toplamda 7 milyon Euro'yu bulan vergi kaçırdığı iddia ediliyor.

Bu iki yıldızın yanı sıra, Nantes forması giyen Arjantinli Emiliano Sala'nın da soruşturma kapsamında olduğu belirtildi.