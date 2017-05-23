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Di Maria ve Pastore
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Di Maria ve Pastore'nin evine polis baskını

PSG'nin iki yıldızı Di Maria ve Javier Pastore'nin evi, Fransız polisi tarafından vergi kaçırıldığı iddiasıyla sabah saatlerinde basıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 13:46:35 Güncelleme: 13:49:12

Fransız polisi vergi kaçakçılığı operasyonu kapsamında, Paris Saint-Germain'nin yıldız oyuncuları Di Maria ve Pastore'nin evlerini bastı.

Fanatik'in haberine göre; Daha önce Football Leaks tarafından, Arjantinli iki yıldızın imaj haklarından doğan vergileri kaçırdığına dair belgeler yayınlanmıştı.

İki futbolcunun Panama ve Uruguay'a toplamda 7 milyon Euro'yu bulan vergi kaçırdığı iddia ediliyor.

Bu iki yıldızın yanı sıra, Nantes forması giyen Arjantinli Emiliano Sala'nın da soruşturma kapsamında olduğu belirtildi.

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