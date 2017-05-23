Antoine Griezmann: Manchester United'a gitme ihtimalim 10 üzerinden 6

Antoine Griezmann'dan flaş Manchester United açıklaması! Premier Lig ekibiyle bir süredir ismi anılan Griezmann, iddialar hakkında net bir açıklama yaptı.



"10 ÜZERİNDEN 6"

Manchester United'a transfer olma ihtimali hakkında konuşan Griezmann, "Sanırım önümüzdeki iki hafta içerisinde belli olacak. Yüzde vermek gerekirse Manchester United'da oynama ihtimalim 10 üzerinden 6" ifadelerini kullandı.



"ZIDANE İÇİN 0"

Atletico Madrid ve Real Madrid'de forma giyme şansına da yüzde veren Griezmann, "Atletico Madrid'de kalma şansım 10 üzerinden 7. Zidane için oynamak ise 0" diyerek sözlerini tamamladı.



İspasnya basını, Manchester United'ın Antoine Griezmann için 100 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu yazdı. Fransız golcü, bu sezon 53 maçta 26 gol attı ve 12 asist yaptı.



(Sporx)

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