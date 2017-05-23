İngiltere Premier Ligi'nin son haftasında Chelsea, Sunderland karşısında 5-1'lik galibiyete uzanmış ve maç sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Bir diğer önemli olay ise kulüp efsanesi John Terry'nin Chelsea formasıyla son maçına çıkmış olmasıydı. İngiliz stoper, mücadelenin 26. dakikasında oyundan çıkmış ve yerini Gary Cahill'e bırakmıştı. Bu değişiklikle futbol hayatını noktalayan Terry'nin jübilesine gölge düştü.

ngiltere Futbol Federasyonu, 26. dakikada gerçekleşen bu değişiklik hakkında önceden planlandığı gerekçesiyle soruşturma açtı ve bahis firmalarından da bilgi talebinde bulundu. Bahis firmaları, bu değişikliğin 26. dakikada gerçekleşmesine 1'e 100 vermişti. İngiltere'de bu dakikaya önemli oranda para yatırıldığı ortaya çıktı.

Ancak İngiltere Futbol Federasyonu, değişikliğin dakikasının önceden kararlaştırıldığı gerekçesiyle olay hakkında inceleme başlattı ve bahis firmalarından da bilgi talebinde bulundu. Bahis firmaları, Terry'nin sahadan çıkışı 28. dakikayı bulsa da oyuncu değişikliği levhasının kalktığı 26. dakikaya göre ödeme yaptılar.

İngiltere'de "şike/ayarlama" maddesinde, "Ayarlamak, maçtan önce bir maçın sonucunu veya bir organizasyonun sonucunu veya bir maç ya da organizasyon sırasında herhangi bir olayı önceden belirlemektir. Ayarlamak kesin olarak yasaktır ve ağır şekilde cezalandırılır" yazıyor.

John Terry, forma numarası olan 26'yı oyundan çıkış dakikası olarak belirlemeyi kendisinin önerdiğini ve menajer Conte'nin de bunu kabul ettiğini söylemişti. Hatta Sunderland Menajeri David Moyes da değişiklik yapılabilsin diye topu dışarı atmayı kabul ettiklerini söylemişti.

Chelsea, 2014-15 sezonunda Dider Drogba kulübe veda maçında benzer bir organizasyona imza atmıştı. O dönemde 30 numaralı formayı giyen Drogba, 30. dakikada yerini Diego Costa'ya bırakmıştı. Ve bu olay da Chelsea-Sunderland maçında yaşanmıştı.