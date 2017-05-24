Gaziantepspor bilet satışını durdurdu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, G.Antep Kulübü yöneticilerinin pazar günkü maç için tribünlerin tamamını kendilerine açtıklarını söyledi. Ancak daha sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Passolig’in Twitter hesabından “G.Antep Kulübü’nün aldığı kararla bilet satışı ertelenmiştir” denildi. Olaymedya.com adlı internet sitesi ise Kırmızı-Siyahlı kulüp yöneticilerinin, Orman’ın açıklamasının ardından, birbirlerine girdiği ve yumrukların konuştuğu bir kavga yaşandığı iddia etti. Bu nedenle de bilet satışının durdurulduğu belirtildi. G.Antep Kulübü daha sonra resmi siteden yaptığı açıklamada kavga haberlerini yalanladı.

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