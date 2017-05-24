Galatasaray transfer yasağıyla karşı karşıya

Galatasaray'ın 2 yıllık kontratı bulunan Olcan Adın'ın sözleşmesini 29 Ağustos 2016'da, transferin son gününde feshetmesi pahalıya mal oldu.



Şimdi sarı kırmızılı kulüp, eski futbolcusuna 30 Haziran 2017'ye kadar 2.9 milyon Euro peşin tazminat ödemek zorunda.



Şoke eden sonuç bununla da kalmadı. Galatasaray Olcan Adın davası nedeniyle transfer yasağı alma tehlikesi ile de karşı karşıya kaldı.



SEN MİSİN FESHEDEN!

İşte tüm detayları ile Olcan Adın dosyası…



29 Ağustos 2016'da Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi bulunmasına karşın kontratı feshedilen Olcan, UÇK'ya başvurdu. 2 yıl için toplam 3.7 milyon Euro'luk imza altında garanti parası bulunan Olcan, rakamın ödenmesini talep etti.



Olcan'ın kontratına göre 2016-17 sezonu için 1.8 milyon Euro'luk alacağı 15 Ağustos 2016 tarihli döviz kuruna göre ödenecekti. Euro bu tarihte 3,3 TL olduğu için Galatasaray'ın ödeyeceği rakam 5 milyon 940 bin TL olarak belirlendi. Bu da güncel kura göre yaklaşık 1.5 milyon Euro yapıyor.



G.Saray'ın ödeyeceği rakama Olcan'ın 2017-18 sezonu için 1.9 milyon Euro güncel kura göre alacağı da eklendi.



UFUKTA BÜYÜK SIKINTI

UÇK'da ayrıca, 6 ay kulüpsüz kalan ve Ocak 2017'de Akhisar ile anlaşan Olcan 'ın, 500 bin Eurodan 1 yıllığına imzaladığı kontrat bedeli, G.Saray'dan alacağından düşüldü.



Ve sonuç olarak Olcan, Galatasaray'dan güncel kura göre tam 2.9 milyon Euro almaya hak kazandı. G.Saray'a eski oyuncusuna parayı ödemesi için 30 Haziran 2017'ye kadar süre verildi.



Galatasaray Kulübü, 30 Haziran 2017'ye kadar Olcan'a, 2.9 milyon Euro'yu ödemezse kulübe transfer yasağı gelebileceği öğrenildi.



PERFORMANSI GALATASARAY'I PİŞMAN ETTİ



Olcan Adın konusunda Galatasaray için kaçan balık performans olarak da büyük oldu.



Sarı kırmızılıların bütçeyi dengelemek ve yeni oyunculara yer açmak adına sözleşmesini feshettiği Olcan, bu sezon parmak ısırtan bir performansa imza attı. Ocak'ta Akhisar Belediyespor'a imza atan ve son olarak önceki gün 3-0'lık Alanyaspor maçında takımının 3 golünün de asistini yapan Olcan, 5 aylık performansı ile G.Saray takımında bir çok oyuncuyu solladı. Tecrübeli oyuncu, Akhisar forması ile ligde 16 maçta 5 gol, 8 de asistle oynadı.

(Hürriyet)