Boluspor taraftarından hakem tepkisi

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un taraftar grupları, Göztepe ile Boluspor arasında yarın İzmir'de oynanacak play-off yarı final ilk mücadelesine atanan hakem Bülent Yıldırım'la ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna tepki gösterdi.

Boluspor'un taraftar gruplarından "Yarenler" ve "Cadde 14", Karaçayır Mahallesi'ndeki bir kafede düzenledikleri basın toplantısında, sezonun ilk yarısında da Boluspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın hakemi olan ve "hatalı kararlar verdiği için Boluspor'un maçtan yenilgiyle ayrılmasına sebep olduğunu" iddia ettikleri Bülent Yıldırım'ın play-off'a atanmasını eleştirdi.

Bülent Yıldırım'ın, İzmir'de oynanan karşılaşmada çok bariz hatalar yaptığını ileri süren taraftar grubu liderleri, hatalara rağmen bu kadar önemli karşılaşmaya yine aynı hakemin atanmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Endişelerinin Göztepe camiasıyla ilgili olmadığını ifade eden "Cadde 14" grubu tribün lideri Fatih Altundal, "Bugün burada yaptığımız açıklama, perşembe günü oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının hakemi ile alakalı. Bilindiği üzere ligin ilk yarısında oynadığımız hakemle verilen play-off maçındaki hakem yanı. Burada MHK ve TFF'ye eleştirimizi dile getirmek istiyoruz." dedi.

Altundal, ilk maçta verilen "hatalı kararların" çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bu kararlar altında kaybettiğimiz bir maç var. Bizim hedefimiz Göztepe Kulübü ya da Göztepe camiası değil. Tamamen TFF ve MHK'nın vermiş olduğu yanlış kararlar doğrultusunda burada toplandık. Bizler, bu şehirde herkesin şampiyonluk heyecanını yaşamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakem atamalarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Altundal, "Dikkat edilmediği durumda Türk futbolunda yaşananlar ortada. Sadece biz Göztepe-Boluspor karşılaşmasını da baz almayalım. Bariz hakem hataları var. Buradan son söylemek istediğim şeyse, bizim çağrımıza kulak verilsin. Boluspor taraftarının, bu şehrin vebali ile hiç kimse oynamasın. Umarım güzel bir maç olur." şeklinde konuştu

"Yarenler" taraftarlar grubu tribün lideri Ahmet Kırcalı ise bu tepkilerinin ne Göztepe Kulübü ne de Göztepe taraftarları ile ilgisinin bulunmadığına işaret ederek, "Bu tamamen TFF ve MHK'nın yaptığı atama ile ilgili bir sıkıntı. Çünkü ilk maçı da Bülent Yıldırım yönetmişti, 1-0 kaybetmiştik. Kendisi bazı pozisyonlarda hatalı kararlar vermişti. Biz, yarın aynısı olmasın istiyoruz." dedi.

Bülent Yıldırım'ın sonuca etki etmeden güzel bir maç yönetmesini istediklerini belirten Kırcalı, "Bizim tek derdimiz bu. Her iki takım adına da sonuca etki edecek kararlar verdiği takdirde konunun takipçisi olacağız. İnşallah yarın oradan güzel bir sonuçla Bolu'ya döneceğiz. Sezonun ilk yarısında yine aynı sahada ve aynı maçı yöneten bir hakemin atanması gerçekten TFF ev MHK adına bir skandaldır. İnşallah biz yanılırız. İnşallah hakem sonuca etki etmeden her iki takım adına da doğru ve güzel bir maç yönetir." ifadelerini kullandı.