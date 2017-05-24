ÖNE ÇIKANLAR
Gaziantepspor
FUTBOL

"Beşiktaş maçına altyapı oyuncularıyla çıkacağımız doğru değildir"

Gaziantepspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl: "Sakatlığı bulunan Sefa Yılmaz'ı 1 ay önce, Şenol Can ve Muhamed Ildız'ı yaklaşık 2 ay önce, Gökhan Değirmenci'yi ise Galatasaray maçı öncesinde gönderdik. Ancak şu an medyada tüm bu gelişmeler yeni gibi aktarıp, kulübümüzde devam eden oyuncular gönderilmiş gibi lanse ediliyor" dedi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:15:54 Güncelleme: 13:18:29

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'un futbol şube sorumlusu Mustafa Kızıl, Beşiktaş ile oynayacakları lig maçına ciddiyetle hazırlandıklarını söyledi.

Kızıl yaptığı açıklamada, futbolculardan Şenol Can, Muhamed Ildız ve Sefa Yılmaz ile yollarını çok önce ayırdıklarını, Gökhan Değirmenci'yi Galatasaray maçı öncesi gönderdiklerini, Marcinho'nun ise Galatasaray maçından sonra izin istediğini belirtti.

Mustafa Kızıl, medyada art niyetli haberler çıktığını ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Biz, inanan oyuncularla yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu yüzden söz konusu oyuncularımızla yolları ayırdık. Sakatlığı bulunan Sefa Yılmaz'ı 1 ay önce, Şenol Can ve Muhamed Ildız'ı yaklaşık 2 ay önce, Gökhan Değirmenci'yi ise Galatasaray maçı öncesinde gönderdik. Ancak şu an medyada tüm bu gelişmeler yeni gibi aktarıp, kulübümüzde devam eden oyuncular gönderilmiş gibi lanse ediliyor. Medyada adı geçtiği gibi diğer oyuncuları gönderdiğimiz, Beşiktaş maçına altyapı oyuncularıyla çıkacağımız doğru değildir. Biz diğer maçlara olduğu gibi bu maça da ciddiyetle hazırlanıyoruz. Medyada çıkan ve art niyetle yapıldığına inandığımız haberler asılsızdır. Son 2 gündür basında çıkan haberler art niyetli algı yaratmak amacı ile yapılmış haberlerdir."


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
Günün transfer haberleri (24.05.2017)
FUTBOL

F.Bahçe'ye yıldız yağacak!
Arda Turan için bomba iddia!
FUTBOL

Çok gizli! İspanyollar duyurdu; Arda Turan...