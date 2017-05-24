Jem Karacan'dan Bolton Wanderers'a 1 yıllık imza

İngiltere Championship takımlarından Bolton Wanderers, milli futbolcu Jem Karacan ile sözleşme yeniledi.
Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından Bolton Wanderers'a giden 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, lacivert-beyazlı ekiple 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon mart ve nisan aylarında İngiliz ekibiyle 5 maça çıkan Jem Karacan, 3-0 kazandıkları Peterborough karşısında takımının ilk golünü kaydetmişti.
Milli futbolcu kariyeri boyunca Reading, Bournemouth, Millwall, Galatasaray ve Bursaspor formaları giymişti.
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