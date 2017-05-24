Süper Lig'e çıkmak için mücadele veren takımlar sahaya çıkıyor. TFF 1. Lig'de devam eden Play-off heyecanı öncesi futbolseverler "Play-off maçları ne zaman?" ve "Play-off maçları hangi kanalda?" diye merak ediyor. İşte tüm detaylar...

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN? PLAY-OF MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan resmi bilgi dahilinde, Play-Off maçları 25 Mayıs 2016 Perşembe günü oynanmaya başlayacak ve takımlar Play-Off'ta finaline kalmak için mücadele edecek.TFF 1. Lig'de 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak dört takım yarı finalde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Play-Off ikinci maçları ise 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü oynanacak.

Öte yandan, Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off finali ise 4 Haziran 2017 Pazar günü yapılacak. Şu anda Play-Off final maçının nerede oynanacağı ve başlama saati belirlenmedi. Ancak saat ve yer belirlendiğinde bu sayfa üzerinden güncel bilgliere ulaşabilirsiniz.

Play-Off maçları TRT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR

● Eskişehirspor

● Giresunspor

● Göztepe

● Boluspor

PLAY-OFF MAÇ TAKVİMİ

25 Mayıs 2017 - 19:00 - Giresunspor - Eskişehirspor

25 Mayıs 2017 - 21:30 - Göztepe - Boluspor

29 Mayıs 2017 - 19:00 - Eskişehirspor - Giresunspor

29 Mayıs 2017 - 21:30 - Boluspor - Göztepe