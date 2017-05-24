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Chelsea şampiyonluk kutlamalarını iptal etti

Chelsea Kulübü, Manchester'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle şampiyonluk kutlamalarını iptal ettiğini duyurdu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:26:55 Güncelleme: 16:29:35

Premier Lig şampiyonu Chelsea, İngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle şampiyonluk kutlamalarını iptal etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester kentinde meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sebebiyle İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kutlamanın uygun olmayacağı, bu yüzden 28 Mayıs Pazar günü Londra'da gerçekleştirilmesi planlanan zafer turunun iptal edildiği bildirildi.

 

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