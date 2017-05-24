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Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 27 Mayıs Cumartesi günü sahasında yapacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:32:29 Güncelleme: 16:34:08

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, ligdeki Gençlerbirliği müsabakasında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı. Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında 5'e 2 top kapma ve pas çalışması üzerinde durduğu bildirildi. İdmanın, pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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