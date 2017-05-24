Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, ligdeki Gençlerbirliği müsabakasında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı. Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında 5'e 2 top kapma ve pas çalışması üzerinde durduğu bildirildi. İdmanın, pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.