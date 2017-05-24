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Gençlerbirliği'nde Johannes Hopf sezonu kapattı!

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kaleci Hopf'un sezonu kapattığı açıklandı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:30:01 Güncelleme: 19:31:58

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynadı.

Son bölümde taktik ağırlıklı çalışan kımızı-siyahlılar, pas çalışması ve dönüşümlü olarak 3 grup halinde dar alanda çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği, 28 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Bursaspor'a konuk olacak.

HOPF SEZONU KAPATTI
Kulüpten yapılan açıklamada, tedavisi süren Serdar Gürler'in kısa süre içinde takımla antrenmanlara başlayacağı ve Bursaspor maçında oynama ihtimalinin olduğu belirtildi.

Pazartesi günü oynanan Fenerbahçe maçının son dakikalarında, kafasına darbe aldığı pozisyonda sağ ayağı da burkulan sezonun oyuncusu kaleci Per Johannes Hopf’un ise ligin son 2 maçında takımını yalnız bırakacağı bildirildi.

MR sonucunda ayak bileği bağlarında gerilme, eklem içine kanama, yaygın ödem ve kapsül hasarı saptanan İsveçli file bekçisinin, 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisi verildi.

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