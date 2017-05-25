Manchester United, bu sezon İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopmuş ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için UEFA Avrupa Ligi'ne ağırlık vermişti.
Finalde Ajax'ı 2-0 ile geçen Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Jose Mourinho ise finallerdeki başarısına bir yenisini daha ekledi.
Porto ile 5, Chelsea ile 4, Inter, Real Madrid ve son olarak da Manchester United ile 2'şer kupa finaline çıkan deneyimli teknik adam, 15 mücadelenin 12'sinde sahadan kupayla ayrılan taraf oldu.
Avrupa'da Porto ve Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi, yine Porto ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Mourinho, 2003 yılında Milan'a karşı Porto ile çıktığı UEFA Süper Kupa finalini ise Ukraynalı futbolcu Shevchenko'nun golüyle kaybetmişti.
Portekizli teknik adam, çalıştırdığı takımlarla İngiltere Lig Kupası'nda 4 kez, İngiltere Federasyon Kupası, Portekiz Kupası, İspanya Kupası ve İtalya Kupası'nda da 1'er kez kupayı havaya kaldırdı.