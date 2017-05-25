Galatasaray'a adanmış bir asır: Ali Tanrıyar

Galatasaray Kulübü'nün 103 yaşında vefat eden eski başkanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar, yaşamının büyük bölümünü sarı-kırmızılı kurumlara adadı.

Yunanistan'ın Kavala kentine bağlı Palihor köyünde 14 Mart 1914'te doğan Ali Tanrıyar, 1923 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç edip, Manisa Kırkağaç'a yerleşti. İlkokul eğitimini Kırkağaç'ta alan Ali Tanrıyar, ardından ortaokul ve liseyi Galatasaray Lisesi'nde tamamlayıp, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

1932 yılında Galatasaray Kulübüne kayıt yaptıran Tanrıyar, 1936'da Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Ali Tanrıyar, lisede okuduğu yıllar boyunca Galatasaray genç, B ve A takımlarında oynadı, boks dahil olmak üzere okul bünyesindeki birçok dalda sporculuğunu sürdürdü. Spor aşkı nedeniyle kendisine "Spor Ali" lakabı takıldı.

Dahiliye uzmanı olan Tanrıyar, Taksim İlkyardım Hastanesi'nde klinik şefliği ve başhekimlik görevlerini üstlendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVİNDE BULUNDU

Anavatan Partisi'nin kurucu üyelerinden olan Ali Tanrıyar, 1983-1991 yıllarında iki dönem milletvekilliği yaparken, 3 Aralık 1983 ile 26 Ekim 1984 tarihlerini kapsayan dönemde İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu.

Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Kulübünde 1942-1983 yıllarında toplam 41 sene bedelsiz doktorluk yapan Tanrıyar, bu alanda bir rekora imza attı.

İKİ DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

Galatasaray Kulübünde Ali Uras'ın yerine kulüp başkanlığına seçilen Ali Tanrıyar, sarı-kırmızılıların mali yönden güçlenmesine önemli katkı sağlarken, 15 Mart 1986 ve 17 Mart 1990 tarihlerini kapsayan iki dönem bu görevi üstlendi.

Kulübün efsane başkanlarından kabul edilen Tanrıyar, 1986-87 sezonu sonunda, 14 yıl aradan sonra gelen lig şampiyonluğunun baş mimarlarından olurken, sarı-kırmızılı futbol takımı 1987-88 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı.

AVRUPA'DA TARİHİ BAŞARI

Ali Tanrıyar döneminde Galatasaray Futbol Takımı, 1988-89 sezonu Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösterdi.

Türk futbol tarihinin o zamana kadarki en önemli Avrupa kupası başarısını Tanrıyar'ın başkanlığı döneminde elde eden sarı-kırmızılı ekip, 1988-89 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda tarihi maçlar oynadı.

Organizasyonun 1. turunda Avusturya ekibi Rapid Wien'i deplasmanda 2-1, İstanbul'da 2-0 yenen Galatasaray, 2. turda İsviçre'nin Neuchatel Xamax takımıyla eşleşti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda rakibini 5-0'la geçerken, yaşanan tribün olayları nedeniyle müsabakanın tekrarı gündeme geldi.

UEFA nezdinde yapılan yoğun girişimlerin ardından saha kapama cezasıyla turu geçerek çeyrek finale yükselen Galatasaray, bu turda ise Monaco'nun rakibi oldu. Fransız temsilcisini deplasmanda 1-0 yenen, Almanya'da oynanan rövanş maçını ise 1-1 beraberlikle tamamlayan Galatasaray, yarı finalist olmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla eşleşirken, deplasmanda 4-0 yenilip, İzmir'deki rövanşta ise 1-1 berabere kalarak final şansını kaçırdı.

Ali Tanrıyar'ın başkanlığı dönemindeki söz konusu sezon oynanan Avrupa kupası maçları, sarı-kırmızılı taraftarların ve Türk futbolseverlerin hafızalarına kazındı.

103 yaşında hayata gözlerini yuman Ali Tanrıyar, Galatasaray Lisesini Geliştirme Vakfı Başkanlığı, Galatasaray Liseliler Derneği Divan Kurulu Başkanlığı, Galatasaray Topluluğu ve İşbirliği Kurulu Genel Koordinatörlüğü görevlerinde de bulundu.