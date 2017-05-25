Fenerbahçe, Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı

Türk basketboluna ilk Euroleague kupasını kazandırarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Fenerbahçe, dün akşam mabedi Ülker Sports Arena’da taraftarının huzuruna çıktı. Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off ilk maçında Tofaş’ı konuk eden Sarı-Lacivertliler için salonda özel bir organizasyon hazırlandı.

Salona, “Avrupa şampiyonu geliyor” anonsuyla davet edilen Sarı-Lacivertliler, tribünlerdeki taraftarlarından büyük alkış aldı. Sonrasında parkeye gelen başantrenör Zeljko Obradovic de “Şampiyon” tezahüratlarıyla karşılandı.

KUPA TARAFTARLARLA BULUŞTU

Fenerbahçe'nin, finalde Olympiakos’u devirerek kazandığı THY Euroleague kupası da karşılaşma öncesi Ülker Sports Arena’da taraftarlarla buluştu.

Kupa, parkenin ortasına konulan masada sergilenirken, skorboardda başantrenör Obradovic ile yapılmış bir röportajdan kesit izlettirildi. Maç sonu da kaptan Melih Mahmutoğlu kupayı tribünlere götürüp taraftarlarla birlikte şarkılar söyledi.

SİİRTLİ MİNİKLERİN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Olympiakos’la oynanan THY Euroleague finalini, Siirt’te kurulan dev ekrandan yerde uzanarak izleyen çocuklardan Muhammet Ali Kol ile Birdal Üzer’in hayali gerçek oldu. Sarı-Lacivertli kulübün davetlisi olarak İstanbul’a gelen ve Tofaş maçını tribünden takip eden minik Fenerbahçeliler, karşılaşma öncesi yapılan seremonide de yer aldılar.

ŞAMPİYONLUK FLAMASI ASILDI

Kanarya'nın THY Euroleague şampiyonluğunu temsil eden flama da dün Ülker Sports Arena’da tavana asıldı. Tribünlerde de “Avrupa’nın en büyüğü Fenerbahçe” yazılı dev bir pankart açıldı.