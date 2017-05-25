Fenerbahçe, Sunderland'den Lens için müjde bekliyor

Fenerbahçe'de Lens'in yeni sezonda kalıp kalmayacağı merak edilirken, Jeremain Defoe'nin sözleşmesindeki maddeyi kullanarak Premier Lig'den düşen Sunderland ile kontratını feshetmesi Fenerbahçe için umut oldu. Bu sezon 19 gol atan 34 yaşındaki Defoe bedelsiz olarak Sunderland'ten ayrılacak. Lens'in de Sunderland ile görüşüp bu durumu netleştirmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ DA TALİP

Öte yandan Beşiktaş'ın da ilgilendiği ve primler hariç yıllık 2 milyon 750 bin Euro ücret teklif ettiği öğrenilen Hollandalı futbolcunun lig biter bitmez transfer durumunu belirlemesi bekleniyor. Lens bir yandan Fenerbahçe'den haber beklerken, bir yandan da Sunderland'in bu konuda izleyeceği yol forvet oyuncusunun sarı-lacivertliler ile devam edip etmeyeceğini belirleyecek.