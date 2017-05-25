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Tudor'dan Gomis kararı çıktı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Igor Tudor, forvet adaylarından tercihini yaptı. Hırvat teknik adam, Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Gomis'in alınmasını istedi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:35:40 Güncelleme: 13:38:04

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Takıma golcü alınmasını isteyen Tudor bu bölge için kararını verdi.

NTV Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılı yönetim, daha önce Negredo, Martinez ve Bacca gibi önemli golcüleri listesine almış, hatta Negredo ile ilk görüşme de gerçekleşmişti. Ancak Negredo'nun maliyeti, Martinez'in yaşadığı sakatlıklar Tudor'u düşündürüyor. Yönetime Gomis için olumlu rapor veren Galatasaray teknik direktörü, transfer edilmesi halinde takıma büyük katkı vereceğini ifade etti.

Bu sezon Marsilya'da kiralık olarak oynayan Gomis, ligde 31 maçta forma giyip 20 gol attı.

Bonservisi Swensea City'de bulunan 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2018'de sona erecek.

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