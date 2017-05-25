Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi sürüyor!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcular ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve pres çalışmasını iki gruba ayrılarak yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

SİİRTLİ ÇOCUKLAR ANTRENMANDA

Basketbolda THY Avrupa Ligi finalini Siirt'te kurulan dev ekrandan, yerde uzanarak izlemeleri basına yansıyan çocuklardan Muhammet Ali Kol ile Birdal Üzer antrenmanı takip etti.

Fenerbahçe Kulübünün davetlisi olarak İstanbul'da bulunan Muhammet Ali ve Birdal'ın yanı sıra Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki okullardan gelen öğrenciler çalışmayı izledi