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Manchester devlerinden terör mağdurlarına 1 milyon sterlin!..

Manchester United ve Manchester City, terör saldırısından mağdur olanların ailelerine 1 milyon sterlin para yardımı yapacak

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:40:33 Güncelleme: 14:44:14

Manchester takımları, pazartesi günü meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin de yaralandığı terör saldırısından mağdur olanların ailelerine 1 milyon sterlinlik para yardımı yapma kararı aldı.

Manchester Evening gazetesinin organize ettiği yardım kampanyasında şu ana kadar 2 milyon sterlinden fazla nakdi yardım toplandığı, Manchester ekiplerinin de kampanyaya katılmasıyla bu rakamın 3 milyon sterlini aştığı basına yansıdı.

Saldırının ardından Manchester City'de forma giyen Yaya Toure ve menajeri Dimitri Seluk, 100 bin sterlin yardım yapacağını açıklamıştı.

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