Muharrem Usta: Kupalara haciz işlemi insanlık dışı bir olay

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Trabzon Günleri" etkinliğinde soruları yanıtlayan Usta, "Büyük bir kulübün müzesine kupalarıyla ilgili işlem yapmak gerçekten ahlaka ve edebe sığan bir şey değil. İnsanlık dışı bir iş bu." dedi.

Başkan Usta, haciz işleminin bir menajer alacağından kaynaklandığını belirterek, "Menajer alacağından dolayı. Trabzon'da çok menajer alacağı var. Bir menajerin ki, biliyoruz o menajeri, bir sebeple parasını almak için bazı yollara başvuruyor. Burada asıl incitici olan şey şu; Türkiye'de aç kalan herhangi bir insan, perişan olan herhangi bir insan gelip bunu yapmaz. Bunu yapmak tek kelime ile vicdansızlık." diye konuştu.

Bunu yapanlardan hesap sorulacağını dile getiren Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Ben onlara kızmakla birlikte elbette bunun karşılığı olacaktır. Benim kulübümü sevk ve idare eden, hukukçular dahil olmak kaydıyla oradaki yöneticiler böyle bir şeye nasıl müsaade ederler. Bir başkan olarak, olmuş bir olayı 24 saat sonra basından duyup, 'Kulübüme ne oldu?' dediğimde oradaki yöneticilerin, avukatın ve ilgililerin haberlerinin olmaması... Asıl tuhaf olan şey bu. Acırsan, acınacak duruma düşersin. Ben acınacak duruma düşebilirim ama bu kulübü acınacak duruma kimse düşüremez. Onu yapanlar da bunun karşılığını görecek. Burası Trabzonspor."

Durumdan haberi olması durumunda bir çözüm üretebileceğini de anlatan başkan Usta, "Hacze gelen birisini dahi, en kötü şartlarda denemeye kalksa, bu kulübün başkanına haber verirsiniz ve bir şekilde çözer. Bizim basından haberimiz oluyor. Oradaki idareciler vurdumduymaz bir tavırla Trabzonspor'u böyle bir duruma düşürüyor. Bunu affedemem. Trabzonsporlular adına affedemem." değerlendirmesinde bulundu.

Haciz işlemi nedeniyle sorumlu olan herkesin hesap vereceğini vurgulayan Muharrem Usta, "Trabzonspor'un müzesine haciz işlemi ile ilgili gidilmesini bir kulübün içindeki ilgililer engelleyemiyorsa, engelleyemediğini anladığı anda başkanına haber vermiyorsa ve başkanı bu evrakı basından öğreniyorsa, bu kulübü bu duruma düşürenler de yapanlar da buna müsaade edenler de karşılığını görecektir." şeklinde tepkisini dile getirdi.