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Giresunspor-Eskişehirspor
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Giresunspor - Eskişehirspor | CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başladı. Spor Toto Süper Lig'e çıkma yolunda ter döken 4 takımdan Giresunspor, play-off yarı finalinde Eskişehirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı HTSPOR.COM'da...

25 Mayıs 2017 Perşembe, 18:56:12 Güncelleme: 20:23:19

GİRESUNSPOR: 3 - ESKİŞEHİRSPOR: 2  (21' Dimitriadis, 45' Berkan, 58' Özgür Can | 28' Dorukhan, 41' Bruno Mezenga)
(İkinci yarı oynanıyor...)

STAT: GİRESUN ATATÜRK
SAAT: 19:00
HAKEM: HÜSEYİN GÖÇEK
YAYIN: TRT Spor

TFF 1.Lig'den, Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off karşılaşmaları başladı! Spor Toto Süper Lig'de en son 40 yıl önce mücadele eden Giresunspor, play-off yarı final ilk karşılaşmasında Süper Lig'den geçen sezon düşen Eskişehirspor'u ağırlıyor.

GİRESUNSPOR: Eser, Berkan, Onur, Özgür, Hüsamettin, Dimitriadis, Volkan, Abwo, Recep, Dodo, Özgür Can
YEDEKLER: Anıl, Cihan, Çağlar, Rızvan, Tomic, Dilaver, Isaac
TEKNİK DİREKTÖR: Yücel İldiz

ESKİŞEHİRSPOR: Boffin, Tarık, Hakan, Kamil Ahmet, Hasan Hüseyin, Dorukhan, Uğur, Erkan, Hürriyet, Ofoedu, Bruno
YEDEKLER: Kayacan, Akaminko, Bilal Aziz, Furgan, Ramazan, Meye, Semih
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

Yücel İldiz yönetimindeki Giresunspor, ligi 53 puanla 6. sırada bitirdi ve play-off yarı finalinde, Mustafa Denizli yönetiminde 56 puan toplayarak ligi 3. sırada tamamlayan Eskişehirspor'la eşleşti.

Giresunspor en son 1977 yılında Süper Lig'de yer aldı ve 40 yıldır Süper Lig hasretiyle yanıp tutuşuyor. Süper Lig'e ramak kala hayallerinden vazgeçmek istemeyen Giresunspor'da tüm camia galibiyete kilitlendi. 

Diğer yanda Türk futbolunun en önemli figürerinden Mustafa Denizli'nin yönetimindeki Eskişehirspor var. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'den düşen Eskişehirspor, Süper Lig'e ara vermeden dönmenin peşinde. Eskişehirspor, Giresun deplasmanından iyi bir skor alarak evindeki maça avantajla çıkmanın peşinde.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 maçın 6'sını Eskişehirspor kazanırken, 3 maçı ise Giresunspor kazandı. İki takım arasındaki oynanan son maç ise berabere bitti. 

Eskişehirspor 3 - 2 Giresunspor

Giresunspor 2 - 1 Eskişehirspor

Eskişehirspor 3 - 0 Giresunspor

Giresunspor 0 - 3 Eskişehirspor

Eskişehirspor 0 - 2 Giresunspor

Giresunspor 1 - 2 Eskişehirspor

Eskişehirspor 6 - 1 Giresunspor

Eskişehirspor 2 - 1 Giresunspor

Eskişehirspor 1 - 0 Giresunspor

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