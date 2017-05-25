Beşiktaş Mario Gomez için harekete geçti

Şenol Güneş yönetiminde üst üste 2. kez şampiyonluğa koşan Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına başladı. Goal'de yer alan habere göre siyah-beyazlılarda rota Mario Gomez'e çevrildi.

Transferde önceliği santrfor bölgesine veren Beşiktaş, yüksek maliyeti nedeniyle Vincent Aboubakar'dan vazgeçme aşamasına geldi. Yönetim de Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda rotayı Mario Gomez'e çevirdi.

Geçen sezon Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan ve sezon başında siyah-beyazlı ekipten ayrılarak Wolfsburg'a transfer olan Alman oyuncu, takımının play-out oynayacak olması nedeniyle endişeli. Wolfsburg'un Bundesliga'dan düşmesi halinde Alman golcüyü bedavaya almayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Alman kulübünün oynayacağı play-out maçlarını yakından takip etme kararı aldı.

Santrfor transferinin yanı sıra bir de stoper arayan siyah-beyazlılar, scout ekibinin raporlarından yola çıkarak belirlediği alternatifler arasından en iyi olanı seçmeyi hedefliyor. Geç kalmadan transferleri bitirmek için düğmeye basan Beşiktaş, özellikle yabancı oyuncuları yeni sezon hazırlık kampına yetiştirmek istiyor.