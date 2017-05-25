Taison Shakhtar Donetsk'le sözleşme uzattı

Kariyerine Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'te devam eden Taison'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Shakhtar, Brezilyalı oyuncuyla olan sözleşmesini 4 yıl daha resmen uzattı.

Shakhtar Donetsk, Brezilyalı yıldızla sözleşme uzattığını Twitter'dan duyurdu.

— FC SHAKHTAR DONETSK⚒ (@FCShakhtar) May 25, 2017

2013 yılında Metalist Kharkiv'den 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Shakhtar'a transfer olan 29 yaşındaki yıldız, bu sezon Donetsk ekibiyle çıktığı 39 maçta 10 gol 10 asistle oynamıştı.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen ve futbolda da başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'nin, Taison'un peşinde olduğu iddia ediliyordu.