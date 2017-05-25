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Taison Shakhtar Donetsk'le sözleşme uzattı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Taison, Shakhtar Donetsk'le sözleşme uzattı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 20:25:26 Güncelleme: 20:33:25

Kariyerine Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'te devam eden Taison'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Shakhtar, Brezilyalı oyuncuyla olan sözleşmesini 4 yıl daha resmen uzattı.

Shakhtar Donetsk, Brezilyalı yıldızla sözleşme uzattığını Twitter'dan duyurdu.

2013 yılında Metalist Kharkiv'den 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Shakhtar'a transfer olan 29 yaşındaki yıldız, bu sezon Donetsk ekibiyle çıktığı 39 maçta 10 gol 10 asistle oynamıştı.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen ve futbolda da başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'nin, Taison'un peşinde olduğu iddia ediliyordu.

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