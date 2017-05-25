GÖZTEPE: 0 - BOLUSPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
TFF 1. Lig play-off yarı final ilk karşılaşmasında Yılmaz vural'ın çalıştırdığı Göztepe, Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Boluspor'u ağırlıyor.
GÖZTEPE: Günay, Emre Can, Schwechlen, Tanju, Canberk, Gosso, Segbefia, Halil, Tayfur, Umut, Jahovic
YEDEKLER: Göktuğ, Lokman, Gençer, Emre, Kobakhidze, Sinan, Murat
TEKNİK DİREKTÖR: Yılmaz Vural
BOLUSPOR: Melih, Alim, Ramazan, Fatih, Umut, Özgür, Guido Koçer, Andre Santos, Emre, Poepon, Bentley
YEDEKLER: Sabri, Renato, Hakan, Abdülkadir, Musa Sinan, Burak, Furkan
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
SAAT: 21:30
HAKEM: Bülent Yıldırım
STAT: Bornova İlçe
YAYIN: TRT Spor
BOLUSPOR TARAFTARLARINDAN HAKEM KARARINA TEPKİ
Boluspor'da hakem konusunda endişe yaşanıyor. Merkez Hakem Kurulu zorlu karşılaşmaya Bülent Yıldırım'ın atandığını duyurdu, Bolu camiası ve taraftar grupları adeta karara isyan etti. Bülent Yıldırım, iki takımın ligde oynadığı maçta tartışmalı kararlar vermiş, Göztepe maçı 1-0 kazanmıştı.
GÖZTEPE'DE SÜPER LİG PRİMİ BELLİ OLDU
En son 1998-199 yılında Süper Lig'e yükselen Göztepe'de, Süper Lig yolunda tüm camia kenetlendi. Yılmaz Vural'ın yönetiminde hasreti bitireceklerine inanan camia oyuncuları maddi olarak da ödüllendirmeye hazırlanıyor. İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği, Göztepe'nin Süper Lig'e çıkması durumunda takıma 350 bin TL prim vereceğini duyurdu.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ
İki takım arasındaki son 10 maçta Boluspor'un üstünlüğü göze çarpıyor. Son 10 maçın 6'sını Boluspor kazanırken, 3'ünü Göztepe kazandı. 1 maçta ise rakipler yenişemedi.
Boluspor 2 - 1 Göztepe
Göztepe 0 - 1 Boluspor
Boluspor 0 - 1 Göztepe
Boluspor 3 - 0 Göztepe
Göztepe 1 - 2 Boluspor
Boluspor 1 - 2 Göztepe
Göztepe 0 - 0 Boluspor
Boluspor 1 - 0 Göztepe
Göztepe 1 - 0 Boluspor
Boluspor 1 - 0 Göztepe