Wolfsburg, play-out maçını 1-0 kazandı

Bundesliga'da normal sezonu 16. sırada tamamlayan Wolfsburg, play-out ilk maçında 2. Lig'i 3. sırada bitiren Eintracht Braunschweig ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş maçı öncesinde avantaj elde etti.

Karşılaşmanın tek golü 35. dakikada Mario Gomez'den geldi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Alman golcü hata yapmadı ve takımına maçı kazandırdı. Gomez, Wolfsburg formasıyla bu sezon tüm kupalarda 18 gol attı; takımın geri kalanı ise toplam 17 gol attı.

Rövanş mücadelesi, 29 Mayıs Pazartesi günü Braunschweig'da oynanacak. Bundesliga'da sezonu son 2 sırada bitiren ekipler, doğrudan bir alt lige düşüyor.



Ligi 16. sırada tamamlayan takım ise bir alt ligi üçüncü sırada noktalayan ekiple gelecek sezon Bundesliga'da mücadele etmek için play-out maçları oynuyor. Ligi 16. sırada tamamlayan takım ise bir alt ligi üçüncü sırada noktalayan ekiple gelecek sezon Bundesliga'da mücadele etmek için play-out maçları oynuyor.