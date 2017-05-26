Feyzullah Kadıoğlu: Ferdi'nin Beşiktaş'ta oynamasını isterim

Şenol Güneş yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyonluğa giden Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Kadrosunu yapacağı takviyelerle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, hedefine NEC Nijmegen'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nu aldı.

Fanatik'te yer alan habere göre 17 yaşındaki futbolcu için resmi teklif hazırlığında olan Beşiktaş'a Kadıoğlu cephesinden olumlu geri dönüş geldi.

AZ Alkmaar ve Konyaspor'un dışında birçok İngiliz ekibinin de radarında olan genç futbolcunun babası Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun Beşiktaş'ta oynamasının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olacağını söyledi. Baba Kadıoğlu, "Şehrimiz olduğu için Trabzonspor'a sempatimiz var ancak Şenol Güneş de Trabzon'un efsanesi. Onun, Beşiktaş'ta yaptıklarından gurur duyuyoruz. Genç futbolculara verdiği değer ve gelişimlerine yaptığı katkı da ortada. Oğlumun Beşiktaş'ta onunla çalışmasını tabii ki çok isterim" dedi.

Nijmegen'in Hollanda Ligi'ndeki durumunun belirsiz olduğunun altını çizen Feyzullah Kadıoğlu, "Nijmegen play-out oynayacak. Bizimle 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyorlar ancak ikinci lige düşmeleri durumunda büyük ihtimalle burada devam etmeyiz. Sezon sonunda tekliflere bakacağız. Telefonlarım susmuyor. Herkes Türk mantığıyla önce babayı kandırmaya çalışıyor ama birisi beni aradığında 'Menajerini arayın.' diyorum. Eğer buradan ayrılırsa çocuğumun üzerinden para kazanmak isteyen bir takıma değil; onun oynayıp gelişim gösterebileceği bir takıma gitmesini isterim. En büyük ölçütümüz bu olacak" ifadelerini kullandı.