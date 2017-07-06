FIFA ve 2018 Dünya Kupası’nın resmi ortağı Gazprom tarafından yürütülen “Dostluk için Futbol” programı çerçevesinde St. Petersburg’da Gazprom 2017 Uluslararası Dostluk İçin Futbol Çocuk Forumu düzenlendi.

2013 yılından bu yana Gazprom önderliğinde yürütülen etkinliğe dünyanın dört bir yanından 64 ülkeden binin üzerinde misafir katıldı.

Bu yılki beşinci sezonunda yeni bir formatta düzenlenen Dostluk için Futbol; Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’dan katılımcıları bir araya getirdi. 2017’de aynı zamanda ilk kez Dostluk Bayrak Yarışı da düzenlendi. Dostluk Bayrak Yarışı ile her bir katılımcı ülkenin genç futbolcuları ve genç gazetecileri seçildi. Katılımcı çocuklar, Dostluk için Futbol’un uluslararası televizyon kanalı, gazetesi, resmi radyo kanalları ve sosyal medya hesapları için 43 dilde içerik oluşturdu.

TÜRKİYE’NİN TEMSİLCİSİ

Beşiktaş Kulübü'nden Dostluk için Futbol’un kapanış etkinliklerinin başlangıcında kurulan üç günlük dostluk kampında genç antrenörlerle idman yapıldı, ünlü futbolcular dersler verdi.

Dünyanın önde gelen kulüplerinden 12 yaş grubu oyuncuların mücadele ettiği şampiyonada Türkiye’yi Beşiktaş’ın genç forveti Abdülmecid Dönmez temsil etti. 8 karma takım arasında yapılan turnuvada Dönmez’in yer aldığı mor renkli takım 2.’lik madalyasını alırken, final kupasını maçı 4-3 kazanan turuncu takım kaldırdı.

ŞİLİ - ALMANYA FİNALİNİ İZLEDİLER

Dostuk için Futbol etkinliğinde yer alan çocuklar, St. Petersburg Stadı’nda düzenlenen ve Şili ile Almanya milli takımlarının oynadığı, Panzerler’in kupayı kaldırdığı FIFA Konfederasyonlar Kupası final maçını da stadyumda izleme fırsatı buldu.

Etkinlikleri, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından 200’ün üzerinde gazetecinin yanı sıra, 64 ülkeden seçilen ve kendileri için kurulan uluslararası Çocuk Basın Merkezi’nde görev yapan genç gazeteciler de takip etti.