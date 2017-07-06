Ankaragücü'nde hedef 50 bin Passolig

Ankaragücü Yönetim Kurulu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni sezona sorunsuz bir başlangıç yapabilmek için çalışmaların aralıksız ve titiz bir şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, "Teknik ekip ile istişarelerde bulunarak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde kadromuza Samuel Owusu, Arif Morkaya ve Yusuf Abdioğlu'nu kattık." ifadeleri kullanıldı.

En kısa sürede transfer çalışmalarını neticelendirerek lige sorunsuz şekilde başlanmasının amaçlandığının vurgulandığı açıklamada, "Transferin önündeki engelleri kaldırıp, zirveye oynayan yarışmacı bir takım kurabilme adına Passolig kartlarından gelecek gelir önemli. Beklentimiz en az 50 bin Passolig kartının satılması." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ligin başlamasına kısa bir süre kala taraftarların takımlarına sahip çıkma adına Passolig kartlarını alacaklarına olan inancın vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni sezonda uygulama gereği takımlarını izlemek isteyen taraftarlarımız, Passolig kartlarını almak zorundalar. Passolig kartı alma zorunluluğu yönetim kurulu üyeleri için de geçerlidir. Yani stada girmek ve maçı izlemek isteyen herkes Passolig kartı almak zorundadır. Her zaman takımlarının yanında olan ve en büyük desteği veren taraftarlarımızı, 25 liradan satışa sunulan Passolig kartlarını almaya davet ediyor, Passolig satışında vefakar taraftarımızdan yeni bir rekor bekliyoruz. Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak bizler de başkanımız Mehmet Yiğiner önderliğinde 8 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinden Passolig kartlarımızı alacağız."

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