Manchester United, Lukaku için Everton ile anlaştı

Manchester United, Everton'ın Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BBC, Kırmızı Şeytanlar'ın 24 yaşındaki futbolcu için Everton ile 75 milyon pound karşılığında anlaştığını iddia etti. Öte yandan Paul Pogba ile birlikte Los Angeles'ta tatilde bulunan Lukaku'nun tatilini uzatmak için Everton'dan izin istediği ve Merseyside ekibinin de oyuncunun bu isteğini kabul ettiği öğrenildi.

Romelu Lukaku'nun adı transfer döneminde eski takımı Chelsea ile de anılıyordu.

ROONEY AYRILIYOR

Lukaku ile hücum hattını güçlendirmek isteyen Manchester United'da bir dönem sona eriyor. Kırmızı Şeytanlar'ın rekortmen golcüsünün takımdan ayrılarak eski kulübü Everton ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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